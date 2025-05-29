Премьер Литвы отрицает конфликт интересов в деле предоставления кредита его компании

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас в четверг опроверг влияние на государственный банк развития ILTE в отношении кредита, предоставленного компании, в которой он владеет акциями, и заявил, что обратился в Главную комиссию по этике должностных лиц (VTEK) с просьбой вынести решение о наличии конфликта интересов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Журналистское расследование, опубликованное в среду журналистским центром Siena и Laisvės TV, показало, что компания, которая частично принадлежит Палуцкасу, получила субсидированный кредит в размере 200 тысяч евро от ILTE, когда он был премьер-министром. Компания Garnis планирует производить аккумуляторные системы. Палуцкас владеет 49% ее акций.

"В свете расследования и опубликованной информации я лично обратился сегодня в Главную комиссию по этике должностных лиц, чтобы выяснить, есть ли какие-либо опасения или рекомендации по согласованию государственных и частных интересов", – сказал Палуцкас журналистам в штаб-квартире правительства.

Отвечая на вопрос, намерен ли он уйти в отставку, премьер-министр сказал: "Нет".

"Я убежден, что не нарушил соответствующий закон. Я задекларировал свою долю в компании в соответствии с законодательством. У меня также есть несколько комментариев по некоторым фактам или интерпретациям, упомянутым в расследовании, но в первую очередь хочу заявить, что я никаким образом не влиял на ILTE в отношении кредита – ни письменно, ни устно, ни формально, ни неформально", – добавил он.

Кредит был предоставлен в начале февраля в рамках программы Startuok, предназначенной для поддержки новых малых и средних предприятий. Палуцкас является мажоритарным акционером другой компании по производству электроники, Emus, которая работает с 2010 года. Она не могла претендовать на стартовый кредит.

В феврале и марте правительство – с участием Палуцкаса – одобрило несколько мер, связанных с ILTE, включая законодательные поправки, регулирующие деятельность банка и устанавливающие лимиты заимствований для центральных органов власти, в том числе для ILTE.

Палуцкас утверждает, что он не участвует в деятельности компании и не видит причин для самоотстранения от принятия решений, касающихся банка.

В защиту премьер-министра выступил Ремигиюс Мотузас, лидер социал-демократической парламентской группы.

"Лично я не вижу здесь никаких правонарушений. Единственный фактический вопрос заключается в том, что компания, в которой премьер-министр владеет акциями, получила кредит от ILTE. Из того, что я видел публично, компания, вероятно, подала заявку в рамках обычных процедур, и никаких особых условий или привилегий предоставлено не было", – сказал Мотузас в интервью BNS в четверг.

"На данный момент мы не видим никаких признаков того, что премьер-министр повлиял на этот процесс. Более того, он не участвует в управлении компанией", – добавил он.

Между тем Арвидас Анушаускас, председатель парламентской антикоррупционной комиссии и член оппозиционных консерваторов, заявил в четверг, что направит официальные запросы Палуцкасу, ILTE и комиссии по этике относительно займа.

"Сегодня я направлю вопросы в ILTE, премьер-министру и ВТЭК. После того, как мы получим ответы, члены комиссии решат, начинать ли расследование или принимать другие меры", – сказал Анушаускас.

Накануне Гинтаутас Палуцкас назвал неприемлемой ситуацию с выделением гражданам других стран, в частности РФ и Беларуси, помощи за счет средств ЕС, которые предоставлялись для поддержки украинцев с временной защитой.