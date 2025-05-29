Пророссийский кандидат в президенты Польши объявил, кого поддержит во втором туре

Ультраправый радикал Гжегож Браун, который неожиданно занял четвертое место в первом туре президентских выборов в Польше, объявил, что во втором туре 1 июня проголосует за поддерживаемого оппозиционной партией "ПиС" кандидата Кароля Навроцкого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Браун сказал в интервью на канале Sprawki на YouTube, его цитирует Onet.

Гжегож Браун, известный нападениями на Украину, является радикальным политиком, который недавно был исключен из состава ультраправой "Конфедерации". Неожиданно за этого одиозного кандидата, которого даже лишили депутатской неприкосновенности, отдали голоса 6,34% польских избирателей.

Браун объявил, что поддержит на выборах консервативного президента Института национальной памяти Навроцкого, а не либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

"Я проголосую и поставлю крестик возле фамилии Навроцкий. Это, пожалуй, ключевая информация, которая не изменит многого или вообще ничего не изменит в планах большинства моих избирателей, проголосовавших за меня 10 дней назад, потому что большинство из них не нуждались ни в каких моих рекомендациях", – заявил Браун в интервью.

В понедельник партия "Конфедерация Польской Короны" Брауна сообщила на своем сайте, что в воскресенье избирательный штаб Кароля Навроцкого прислал ответы на десять вопросов, которые Браун задал двум кандидатам в президенты

"Мы принимаем их к сведению как спонтанные заявления кандидата", – заявили в партии. При этом было подчеркнуто, что штаб Рафала Тшасковского не ответил на вопросы.

В то же время лидер польской ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен, который в первом туре выборов занял третье место, отказался поддерживать кого-либо из кандидатов, вышедших во второй тур.

Менцен заявил, что Навроцкий "имеет проблемы с надежностью", намекая на неоднозначные эпизоды его биографии. Лидер польских ультраправых призвал своих сторонников голосовать "так, как подсказывает вам совесть".

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