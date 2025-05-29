Проросійський кандидат у президенти Польщі оголосив, кого підтримає у другому турі

Ультраправий радикал Гжегож Браун, який несподівано посів четверте місце у першому турі президентських виборів у Польщі, оголосив, що у другому турі 1 червня проголосує за підтримуваного опозиційною партією "ПіС" кандидата Кароля Навроцького.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Браун сказав в інтерв'ю на каналі Sprawki на YouTube, його цитує Onet.

Гжегож Браун, відомий нападами на Україну, є радикальним політиком, якого нещодавно було виключено зі складу ультраправої "Конфедерації". Несподівано за цього одіозного кандидата, якого навіть позбавили депутатської недоторканності, віддало голоси 6,34% польських виборців.

Браун оголосив, що підтримає на виборах консервативного президента Інституту національної пам’яті Навроцького, а не ліберального мера Варшави Рафала Тшасковського.

"Я проголосую і поставлю хрестик біля прізвища Навроцький. Це, мабуть, ключова інформація, яка не змінить багато чого або взагалі нічого не змінить у планах більшості моїх виборців, які проголосували за мене 10 днів тому, тому що більшість з них не потребували жодних моїх рекомендацій", – заявив Браун в інтерв'ю.

У понеділок партія "Конфедерація Польської Корони" Брауна повідомила на своєму сайті, що в неділю виборчий штаб Кароля Навроцького надіслав відповіді на десять запитань, які Браун поставив двом кандидатам у президенти

"Ми приймаємо їх до відома як спонтанні заяви кандидата", – заявили у партії. При цьому було підкреслено, що штаб Рафала Тшасковського не відповів на запитання.

Водночас лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" Славомір Менцен, який у першому турі виборів посів третє місце, відмовився підтримувати будь-кого з кандидатів, які вийшли у другий тур.

Менцен заявив, що Навроцький "має проблеми з надійністю", натякаючи на неоднозначні епізоди його біографії. Натомість лідер польських ультраправих закликав своїх прихильників голосувати "так, як підказує вам совість".

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