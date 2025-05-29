Кипр будет платить сирийцам за возвращение на родину

Министр миграции Кипра Николас Иоаннидис анонсировал программу финансовых стимулов для репатриации искателей убежища из Сирии, направленную на семьи сирийцев, находящихся на острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Иоаннидиса, программа предусматривает выплаты в 2000 евро на взрослых и по 1000 евро на каждого ребенка сирийским семьям, которые ищут убежища или имеют международную защиту на Кипре и добровольно возвращаются на родину.

При этом Кипр позволит одному взрослому члену семьи остаться на острове и получить специальный вид на жительство и работу сроком на два года.

Глава кипрского Министерства миграции сообщил, что программа запускается в координации с Европейским Союзом и будет действовать со 2 июня по 31 августа.

Кипр предоставил убежище тысячам сирийцев, бежавших от гражданской войны, которая началась на их родине в 2011 году и фактически завершилась свержением режима Башара Асада в декабре 2024-го.

После этого, по данным властей Кипра, 2500 сирийцев отозвали заявления о предоставлении убежища или отказались от статуса беженца, а около 2400 – вернулись домой самостоятельно.

В марте сообщалось, что у берегов Кипра перевернулась лодка с 21 мигрантом на борту, в результате чего погибли по меньшей мере семь сирийцев.