Кіпр буде платити сирійцям за повернення на батьківщину

Міністр міграції Кіпру Ніколас Іоаннідіс анонсував програму фінансових стимулів для репатріації шукачів притулку із Сирії, спрямовану на родини сирійців, що перебувають на острові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Іоаннідіса, програма передбачає виплати у 2000 євро на дорослих і по 1000 євро на кожну дитину сирійським сімʼям, які шукають притулку або мають міжнародний захист на Кіпрі та добровільно повертаються на батьківщину.

При цьому Кіпр дозволить одному дорослому члену сім'ї залишитися на острові і отримати спеціальний дозвіл на проживання та роботу терміном на два роки.

Очільник кіпрського Міністерства міграції повідомив, що програма запускається у координації з Європейським Союзом і діятиме з 2 червня до 31 серпня.

Кіпр надав притулок тисячам сирійців, які втекли від громадянської війни, що почалася на їхній батьківщині у 2011 році та фактично завершилась поваленням режиму Башара Асада у грудні 2024-го.

Після цього, за даними влади Кіпру, 2500 сирійців відкликали заяви про надання притулку або відмовилися від статусу біженця, а близько 2400 – повернулися додому самостійно.

У березні повідомлялось, що біля берегів Кіпру перекинувся човен з 21 мігрантом на борту, в результаті чого загинули щонайменше семеро сирійців.