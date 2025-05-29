В Финляндии военный грузовик попал в ДТП

Грузовой автомобиль Сил обороны Финляндии, который двигался в составе военной колонны, съехал в кювет в четверг.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Iltalehti.

Инцидент произошел в городе Паркано на юго-западе Финляндии. Грузовой автомобиль для перевозки личного состава съехал на правую сторону дороги и перевернулся на бок.

В грузовике на момент ДТП находились два человека. Оба отделались легкими травмами, но одного пострадавшего отправили в больницу на дополнительное обследование.

Через некоторое время грузовик вытащили из кювета.

Руководитель оперативного центра Пожарно-спасательной службы провинции Пирканмаа Марко Киви уточнил журналистам, что грузовик двигался в составе колонны из двух машин Сил обороны.

Он добавил, что грузовики были пустыми, а кто именно находился за их рулем – военные или гражданские – спасатели не знают.

Ранее сообщалось, что в результате аварии военного грузовика на юге Румынии пострадали двое военнослужащих из Франции.