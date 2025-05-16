У Румунії в ДТП постраждали двоє французьких солдатів

Внаслідок аварії військового ваговоза на півдні Румунії постраждали двоє військовослужбовців із Франції.

Цю інформацію підтвердило румунське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вдень 16 травня неподалік села Жибля-Ноуе, що в повіті Вилча.

Ваговоз у складі французького військового конвою, який супроводжувала військова поліція Румунії, перекинувся в районі мосту через залізницю. У результаті двоє французьких військовослужбовців отримали травми.

Фото: Se întâmplă în Vâlcea

Постраждалим надали першу допомогу, після чого їх доправили до найближчої лікарні. Наразі їхній стан стабільний, уточнює румунське Міноборони.

"Компетентні органи розслідують причини аварії. Екіпажі дорожньої поліції оперативно прибули на місце події, ситуація контролюється у співпраці з французькою стороною", – додало відомство.

Днями повідомлялось, що внаслідок інциденту в Шотландії зазнали поранень троє військовослужбовців Бельгії, які перебували там на навчаннях.