Апелляционный суд США временно возобновил действие тарифов Трампа

Апелляционный суд федерального округа США в четверг временно приостановил решение о тарифах, введенных администрацией Дональда Трампа, возобновив их действие.

Соответствующее административное приостановление суд опубликовал на своем сайте, пишет "Европейская правда".

В постановлении апелляционного суда США указано, что истцы, которые оспаривают введение тарифов, должны подать свою позицию по приостановлению до 5 июня.

Правительство США сможет подать свой ответ на позицию до 9 июня, после чего апелляционный суд может продлить приостановление решения о тарифах.

Накануне Суд международной торговли США постановил, что Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы, и приостановил их действие.

Решение также не позволяло Трампу применять тарифы, введенные ранее в этом году против Китая, Мексики и Канады, направленные на борьбу с фентанилом, попадающим в США.

Постановление апелляционного суда означает, что тарифы снова вступают в силу.

В администрации президента США ранее говорили, что не собираются отступать от тарифной политики Трампа, несмотря на решение федерального суда.