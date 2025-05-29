У Трампа намекают, что не отступят с тарифами после решения суда

Из администрации президента США раздаются сигналы о том, что они не собираются отступать с тарифной политикой Трампа, несмотря на решение федерального суда.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Утром 29 мая глава Национального экономического совета Трампа Кевин Гассетт раскритиковал решение федерального суда, которым приостановили тарифы Трампа и запретили введение новых.

Он назвал решение "незначительным препятствием" для планов Трампа, созданным "судьями-активистами".

"Через месяц-другой вы увидите, что страны открывают рынки для американских товаров, что они снизили свои барьеры нетарифного характера, снизили свои тарифы – и что США очень уважительно и хорошо относятся к странам, которые так поступили", – заявил он, также добавив, что в противном случае странам следует ожидать тарифов.

Он также не согласился с аргументацией Суда по международной торговле о том, что Трамп своими тарифными решениями вышел за пределы полномочий.

"Утверждать, что кризис с фентанилом в Америке не является чрезвычайной ситуацией – это для меня звучит настолько возмутительно, что, убежден, когда мы подадим апелляцию – это решение отменят", – заявил Гассетт.

Он добавил, что даже если администрация проиграет апелляцию, Белый дом может задействовать другие юридические инструменты, чтобы продолжить тарифную политику Трампа.

По его словам, администрация продолжит действовать, рассчитывая на то, что в апелляции судебное решение все же оставит тарифы в силе, чтобы помочь с переговорами, которые, по его словам, со многими странами могут закончиться положительным результатом уже в июле.

"Это точно не повлияет на переговоры. Потому что люди знают, что президент Трамп действует на 100% серьезно, и они видели, что президент Трамп всегда побеждает", – заявил Гассетт.

Заместитель спикера Белого дома Куш Десаи тоже раскритиковал решение.

"Неизбранные судьи не должны решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Президент Трамп пообещал ставить интересы Америки на первое место, и администрация готова задействовать все рычаги исполнительной власти", – заявил он.

Давний советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что решение суда является "проявлением сопротивления "глубинного государства".

Напомним, 28 мая Суд международной торговли США постановил, что президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы против всех стран мира. Администрация Трампа немедленно подала апелляцию.

Ранее Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после разговора с президентом Еврокомиссии.