Апеляційний суд США тимчасово відновив дію тарифів Трампа
Апеляційний суд федерального округу США в четвер тимчасово призупинив рішення щодо тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, відновивши їхню чинність.
Відповідне адміністративне призупинення суд опублікував на своєму сайті, пише "Європейська правда".
У постанові апеляційного суду США вказано, що позивачі, які оскаржують запровадження тарифів, повинні подати свою позицію щодо призупинення до 5 червня.
Уряд США зможе подати свою відповідь на позицію до 9 червня, після чого апеляційний суд може продовжити призупинення рішення щодо тарифів.
Напередодні Суд міжнародної торгівлі США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, і призупинив їхню дію.
Рішення також не дозволяло Трампу застосовувати тарифи, запроваджені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, спрямовані на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США.
Постанова апеляційного суду означає, що тарифи знову набувають чинності.
В адміністрації президента США раніше говорили, що не збираються відступати з тарифною політикою Трампа, попри рішення федерального суду.