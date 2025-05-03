Президент Сербии прервал визит в США из-за проблем со здоровьем

Сербский президент Александар Вучич был вынужден сократить визит в США из-за ухудшения самочувствия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Вучич в пятницу почувствовал, что ему стало плохо, и обратился за медицинской помощью. После обследования он решил вернуться в Сербию и сейчас находится на пути в Белград, пишет РТС.

Сербский президент прибыл в США в среду, 30 апреля, для ряда встреч с высокопоставленными представителями Республиканской партии и президентом США Дональдом Трампом.

До завершения визита он поговорил с конгрессменкой Клаудией Тенни (которая предложила объявить новый праздник имени Трампа), экс-мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и сербскими предпринимателями из США.

В канцелярии сербского президента не предоставили подробностей состояния Вучича, но пообещали сообщить детали "в ближайшие дни".

В 2019 году президент Сербии на короткое время попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Напомним, во время визита в США Вучич заявил, что поедет в Москву 9 мая, поскольку дал слово хозяину Кремля Владимиру Путину.