Шведские истребители, патрулирующие в Польше, впервые поднимали из-за самолета РФ

Шведские истребители Gripen, которые с апреля заступили на патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши, впервые поднимали из-за присутствия российского военного самолета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на странице Воздушного командования НАТО.

Шведские Gripen, которые привлечены к патрулированию воздушного пространства НАТО с территории Польши и базируются в Мальборке под Гданьском, совершили свой первый вылет.

For the first time under NATO’s enhanced Air Policing 🇸🇪 Gripen scramble in response to 🇷🇺 aircraft close to NATO airspace



🇸🇪 are currently deployed to Malbork 🇵🇱 alongside the 🇬🇧RAF demonstrating seamless integration, safeguarding the integrity of Allied territory 24/7/365 pic.twitter.com/mwWO2gOtz6 – NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) April 24, 2025

"Впервые в рамках миссии усовершенствованного воздушного патрулирования НАТО шведские Gripen поднялись в воздух из-за присутствия российского самолета рядом с воздушным пространством НАТО", – отметили в сообщении.

Также добавили, что работа шведских пилотов, которые дежурят вместе с британцами, показывает "безупречную интеграцию".

Напомним, с апреля шведские истребители начали патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши – впервые с момента вступления страны в Альянс.

Польша утром 24 апреля поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ против Украины, что является уже стандартной процедурой на такие случаи.