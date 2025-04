Шведские истребители, патрулирующие в Польше, впервые поднимали из-за самолета РФ

Шведские истребители Gripen, которые с апреля заступили на патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши, впервые поднимали из-за присутствия российского военного самолета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на странице Воздушного командования НАТО.

Шведские Gripen, которые привлечены к патрулированию воздушного пространства НАТО с территории Польши и базируются в Мальборке под Гданьском, совершили свой первый вылет.

For the first time under NATO’s enhanced Air Policing 🇸🇪 Gripen scramble in response to 🇷🇺 aircraft close to NATO airspace



🇸🇪 are currently deployed to Malbork 🇵🇱 alongside the 🇬🇧RAF demonstrating seamless integration, safeguarding the integrity of Allied territory 24/7/365 pic.twitter.com/mwWO2gOtz6