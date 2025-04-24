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Шведские истребители, патрулирующие в Польше, впервые поднимали из-за самолета РФ

Новости — Четверг, 24 апреля 2025, 10:51 — Мария Емец

Шведские истребители Gripen, которые с апреля заступили на патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши, впервые поднимали из-за присутствия российского военного самолета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на странице Воздушного командования НАТО.

Шведские Gripen, которые привлечены к патрулированию воздушного пространства НАТО с территории Польши и базируются в Мальборке под Гданьском, совершили свой первый вылет.

"Впервые в рамках миссии усовершенствованного воздушного патрулирования НАТО шведские Gripen поднялись в воздух из-за присутствия российского самолета рядом с воздушным пространством НАТО", – отметили в сообщении.

Также добавили, что работа шведских пилотов, которые дежурят вместе с британцами, показывает "безупречную интеграцию".

Напомним, с апреля шведские истребители начали патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши – впервые с момента вступления страны в Альянс.

Польша утром 24 апреля поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ против Украины, что является уже стандартной процедурой на такие случаи.

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