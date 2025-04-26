Польские военные сообщили, что российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство Польши в пятницу вечером.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х, передает "Европейская правда".

Оперативный штаб Командования Вооруженных сил сообщил в субботу утром, что вчера вечером российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Польши

"25.04 вечером российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши над Балтийским морем", – говорится в коммюнике.

В войске заверили, что за полетом российской машины наблюдали военные системы радиолокации польских вооруженных сил и гражданские системы Польского агентства аэронавигации.

"Дежурные силы и средства противовоздушной обороны оставались в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", – отметили в ведомстве.

Военные заявили, что характер инцидента указывает на то, что "Россия проверяет готовность наших систем противовоздушной обороны".

Напомним, шведские истребители Gripen, которые с апреля заступили на патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши, впервые поднимали из-за присутствия российского военного самолета.

Польша утром 24 апреля поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ против Украины, что является уже стандартной процедурой на такие случаи.