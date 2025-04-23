СМИ: на переговорах в Лондоне Францию и Германию представят дипсоветники

На переговорах в Лондоне по урегулированию войны в Украине, которые пройдут 23 апреля на уровне чиновников, Францию и Германию будут представлять дипломатические советники лидеров этих государств.

Об этом стало известно "Суспільному", пишет "Европейская правда".

По его данным, Францию будут представлять дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, а также – политический директор МИД Франции Фредерик Мондолони.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноель Барро сегодня находится в Ираке с официальным визитом. Как утверждается, он не отменил визит в Лондон, его визит в Ирак был заблаговременно запланирован.

Немецкую сторону будет представлять советник по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плетнер. Он представлял Германию и на встрече в Париже на прошлой неделе.

Ранее МИД Великобритании подтвердило, что переговоры по войне в Украине на уровне министров, которые должны были пройти в среду в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, откладываются.

Вместо этого состоятся переговоры между высокопоставленными чиновниками США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.

Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет в Лондон. Приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Впоследствии в СМИ поступила информация, что приезд в Лондон, вероятно, отменят и министры иностранных дел Франции и Германии.