Украинская сторона рассказала о встрече с Келлогом в Лондоне

Украинская делегация во время визита в Лондон 23 апреля провела встречи с европейскими партнерами и спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Андрей Сибига рассказал на Х, что со специальным представителем США генералом Китом Келлогом состоялся "конструктивный обмен мнениями о пути к миру".

"Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны. Мы преданы совместной работе для достижения этой цели", – подчеркнул Сибига.

Our delegation including @AndriyYermak and @rustem_umerov had a day of active diplomatic work in London.



We had three important meetings: a bilateral meeting between Ukrainian and British foreign and defense ministers @DavidLammy @JohnHealey_MP, a multilateral meeting with… pic.twitter.com/Ea9RUGLJgo