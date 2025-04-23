Украинская сторона рассказала о встрече с Келлогом в Лондоне
Новости — Среда, 23 апреля 2025, 20:48 —
Украинская делегация во время визита в Лондон 23 апреля провела встречи с европейскими партнерами и спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Глава МИД Андрей Сибига рассказал на Х, что со специальным представителем США генералом Китом Келлогом состоялся "конструктивный обмен мнениями о пути к миру".
"Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны. Мы преданы совместной работе для достижения этой цели", – подчеркнул Сибига.
Our delegation including @AndriyYermak and @rustem_umerov had a day of active diplomatic work in London.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 23, 2025
We had three important meetings: a bilateral meeting between Ukrainian and British foreign and defense ministers @DavidLammy @JohnHealey_MP, a multilateral meeting with… pic.twitter.com/Ea9RUGLJgo
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что украинская делегация подчеркнула: "немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира".
"Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности", – добавил Ермак.
Он также указал, что с Келлогом договорились "продолжать диалог и регулярные контакты".
Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, зато встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.
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