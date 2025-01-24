Трамп обвинил Россию в краже планов США по гиперзвуковым ракетам

Президент США Дональд Трамп повторил свое прошлое заявление о том, что Россия украла план создания гиперзвуковых ракет во времена администрации Барака Обамы.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, которое вышло в четверг, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что "Россия украла проект, они получили его от нас".

"Какой-то плохой человек дал им проект", – сказал он, добавив, что Соединенные Штаты будут иметь сверхгиперзвуковые ракеты, „что даже на шаг лучше".

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Он также пообещал, что "мы запустим их довольно скоро".

Трамп говорил о краже и раньше. В 2023 году он заявил сторонникам, что Россия украла планы по "супер-пупер ракетам".

Кремль тогда ответил на эти заявления, заявив, что "у нас есть собственная ракета, отличная ракета".

В прошлом экс-советник Трампа Джон Болтон также заявлял, что российская сторона украла много технологий у США, в том числе и для создания гиперзвукового оружия.

Напомним, 23 января Трамп подтвердил намерения встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным, назвав целью такой встречи прекращение войны в Украине.