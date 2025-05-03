CBS: Уолтцу предлагали несколько должностей на выбор после отставки
Белый дом предлагал Майку Уолтцу выбирать из нескольких должностей после того, как тот потерял работу в качестве советника президента США по нацбезопасности.
Об этом телеканалу CBS News стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".
В беседе с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс Уолтцу было предложено несколько посольских должностей, в частности в Саудовской Аравии.
После непродолжительных раздумий Уолтц выбрал должность посла в ООН.
По словам источников, пятница должна была стать последним днем Уолтца в Белом доме, а госсекретарь Марко Рубио взял на себя полномочия советника по нацбезопасности.
Рубио и Уолтц встретились в четверг, чтобы начать передачу дел.
Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.
После этого СМИ называли нескольких претендентов на эту должность, в частности специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера.