CBS: Волцу пропонували кілька посад на вибір після відставки

Білий дім пропонував Майку Волцу обирати з кількох посад після того, як той втратив роботу як радник президента США з нацбезпеки.

Про це телеканалу CBS News стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

У бесіді з главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс Волцу було запропоновано кілька посольських посад, зокрема у Саудівській Аравії.

Після нетривалих роздумів Волц вибрав посаду посла в ООН.

За словами джерел, п'ятниця мала стати останнім днем Волца в Білому домі, а держсекретар Марко Рубіо перебрав на себе повноваження радника з нацбезпеки.

Рубіо і Волц зустрілися в четвер, щоб почати передачу справ.

Як відомо, попередній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.

Після цього ЗМІ називали кількох претендентів на цю посаду, зокрема спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа та заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера.