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Кэллог: США готовы обсуждать прекращение расширения НАТО на восток

Новости — Пятница, 30 мая 2025, 07:43 — Иванна Костина

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливым опасения России относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.

Об этом он сказал в интервью ABC News, передает "Европейская правда".

По его словам, вопрос вступления Украины в НАТО даже не рассматривается.

"Для нас вопрос вступления Украины в НАТО не на столе. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. В то же время нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", – сказал Келлог.

Он назвал справедливым опасения России, относительно расширения НАТО и отметил, что Москва всегда будет возвращаться к этому вопросу.

"Они говорят не только об Украине. Они вспоминают Грузию, они говорят о Молдове. Мы это понимаем и говорим им, что мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", – отметил Келлог.

В то же время Келлог подчеркнул, что решение по этому вопросу может принимать только президент Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина обязательно должна присутствовать на саммите НАТО в Гааге, а отсутствие приглашения будет выглядеть как "победа Путина над НАТО".

Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.

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