Кремль обрадовался готовности США обсуждать нерасширение НАТО

Кремль обрадовался заявлению спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога о том, что Соединенные Штаты считают справедливым опасения России относительно расширения НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство"Интерфакс".

Россия, сказал Песков, приветствует тот факт, что в Вашингтоне "понимают" ее негативное отношение к расширению НАТО на восток.

"Президент Путин последовательно доводит до своих собеседников, в том числе американских представителей, нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов РФ. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе, в Вашингтоне", – сказал он.

Песков добавил, что такое понимание США "очень импонирует" России с точки зрения той посреднической роли, которую продолжает Вашингтон.

Вместе с тем Песков добавил, что обсуждение этой темы предпочитает проводить в ходе закрытых контактов. Он согласился, что недавние заявления Келлога можно считать результатом таких закрытых переговоров.

В интервью ABC News Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливым опасения России относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.

"Они говорят не только об Украине. Они упоминают Грузию, они говорят о Молдове. Мы это понимаем и говорим им, что мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", – отметил Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина обязательно должна присутствовать на саммите НАТО в Гааге, а отсутствие приглашения будет выглядеть как "победа Путина над НАТО".

Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.