Во время марафона в Лондоне задержали пропалестинских протестующих, вмешавшихся с акцией

В Лондоне задержали двух пропалестинских протестующих, которые рассыпали на Тауэрском мосту красный порошок перед тем, как там должны были пробежать участники марафона.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Активисты инициативы Youth Demand, требующей от правительства торгового эмбарго против Израиля, перепрыгнули через барьеры для публики и рассыпали на маршруте марафона красный порошок.

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Все это произошло в последний момент перед тем, как по мосту должны были пробежать первые участники-мужчины.

"Персонал мероприятия вмешался и убрал протестующих с маршрута элитных бегунов, они смогли пробежать без помех", – отметили в полиции.

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После этого подошла полиция, активистов задержали на месте. Им грозит обвинение в нарушении общественного порядка.

Цветной порошок, по первым заключениям, оказался окрашенной мелом и не представлял никакой угрозы для присутствующих.

В лондонском марафоне на этот раз приняли участие более 56 тысяч бегунов.

Напомним, в середине апреля в Амстердаме задержали часть пропалестинских активистов, которые заняли здание университета, требуя от него разорвать связи с Израилем.

Группа британских правозащитников в апреле обратилась в полицию с целью инициировать расследование в отношении десяти британских граждан-военнослужащих израильской армии, обвиняя их в совершении военных преступлений в секторе Газа.