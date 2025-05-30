Как разделились поляки на выборах президента и каких неожиданностей стоит ждать украинцам
Новости — Пятница, 30 мая 2025, 19:00 —
Вечером 1 июня Польша узнает – сначала из данных экзит-полов, а чуть позже и официально – имя своего нового президента.
Эти выборы могут оказаться определяющими для дальнейшего курса страны.
О сильных и слабых сторонах двух претендентов на пост президента Польши и особенностях нынешней предвыборной кампании – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши. Далее – краткое ее изложение.
Результаты первого тура стали шоком для многих поляков.
Все социологические опросы прогнозировали существенный разрыв между кандидатом от власти Рафалом Тшасковским и кандидатом, за которым стоит оппозиционная партия "Право и справедливость", Каролем Навроцким. И даже предполагали, что такие результаты первого тура сделают второй тур формальностью.
Но получилось все наоборот.
Эффект "застенчивого избирателя" может сработать в пользу оппозиционного Навроцкого и во втором туре.
Получив в первом туре результат, намного лучше прогнозов, Кароль Навроцкий попытался укрепить свое лидерство.
Для победы Навроцкому нужно привлечь "золотую акцию" – голоса тех избирателей, которые проголосовали за правопопулиста Славомира Менцена (занял третье место в первом туре выборов) и ультраправого радикала Гжегожа Брауна (четвертое место).
Кстати, в оппозиционной партии "Право и справедливость" и делали ставку на беспартийность Навроцкого, чтобы привлечь контрсистемных избирателей.
И Навроцкий сделал все возможное, чтобы привлечь праворадикальные голоса.
В частности, он согласился подписать декларацию, в которой Менцен изложил свои требования к будущему президенту Польши. Среди требований, с которыми согласился оппозиционный кандидат в президенты – обязательство блокировать вступление Украины в НАТО и отказ посылать войска в Украину.
Он также даже ответил письмом на требования, озвученные Гжегожем Брауном. В этом письме, обойдя наиболее контроверсионные требования (в частности – блокировать военную помощь Киеву), Навроцкий пообещал бороться с "бандеровской идеологией" и "украинизацией Польши".
Впрочем, эти шаги дали лишь ограниченный результат.
Владелец "золотой акции" нынешних выборов, Славомир Менцен от поддержки воздержался, объяснив это тем, что Навроцкий "имеет проблемы с надежностью".
Также Навроцкого поддержали и некоторые зарубежные политики, в том числе венгерский премьер Виктор Орбан.
Однако наибольшим успехом Навроцкого стала поддержка из Вашингтона: прием в Белом доме, визит в Польшу министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм и даже письмо от американских республиканцев к президенту Еврокомиссии, в котором обвиняют организаторов выборов в Польше в дискриминации оппозиции.
Впрочем, эффект от международной поддержки Навроцкого испорчен сутенерским скандалом.
И хотя, как показал первый тур, компромат не должен повлиять на "ядерный электорат", однако скандал может повлиять на колеблющихся избирателей.
Еще одна ошибка Навроцкого, которая может стоить ему голосов – поведение во время дебатов, где он положил в рот нечто похожее на запрещенное в Польше вещество снус. Хотя он сдал тест на наркотики и отчитался перед обществом.
Вернуть лидерство в социологических опросах Рафалу Тшасковскому помогли не только проблемы оппонента, но и по меньшей мере два личных успеха: активные дебаты на Youtube-канале Менцена, а также поддержка со стороны новоизбранного президента Румынии Никушора Дана.
А вообще голосование 1 июня обещает стать типичным выбором "меньшего зла": у Тшасковского делают акцент на том, что оппонент не достоин занимать пост президента с такой биографией, а у Навроцкого пытаются представить оппонента как "труса" и несамостоятельного политика.
Подробнее – в материале Юрия Панченко "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.