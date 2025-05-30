Как разделились поляки на выборах президента и каких неожиданностей стоит ждать украинцам

Вечером 1 июня Польша узнает – сначала из данных экзит-полов, а чуть позже и официально – имя своего нового президента.

Эти выборы могут оказаться определяющими для дальнейшего курса страны.

О сильных и слабых сторонах двух претендентов на пост президента Польши и особенностях нынешней предвыборной кампании – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши. Далее – краткое ее изложение.

Результаты первого тура стали шоком для многих поляков.

Все социологические опросы прогнозировали существенный разрыв между кандидатом от власти Рафалом Тшасковским и кандидатом, за которым стоит оппозиционная партия "Право и справедливость", Каролем Навроцким. И даже предполагали, что такие результаты первого тура сделают второй тур формальностью.

Но получилось все наоборот.

Эффект "застенчивого избирателя" может сработать в пользу оппозиционного Навроцкого и во втором туре.

Получив в первом туре результат, намного лучше прогнозов, Кароль Навроцкий попытался укрепить свое лидерство.

Для победы Навроцкому нужно привлечь "золотую акцию" – голоса тех избирателей, которые проголосовали за правопопулиста Славомира Менцена (занял третье место в первом туре выборов) и ультраправого радикала Гжегожа Брауна (четвертое место).

Кстати, в оппозиционной партии "Право и справедливость" и делали ставку на беспартийность Навроцкого, чтобы привлечь контрсистемных избирателей.

И Навроцкий сделал все возможное, чтобы привлечь праворадикальные голоса.

В частности, он согласился подписать декларацию, в которой Менцен изложил свои требования к будущему президенту Польши. Среди требований, с которыми согласился оппозиционный кандидат в президенты – обязательство блокировать вступление Украины в НАТО и отказ посылать войска в Украину.

Он также даже ответил письмом на требования, озвученные Гжегожем Брауном. В этом письме, обойдя наиболее контроверсионные требования (в частности – блокировать военную помощь Киеву), Навроцкий пообещал бороться с "бандеровской идеологией" и "украинизацией Польши".

Впрочем, эти шаги дали лишь ограниченный результат.

Владелец "золотой акции" нынешних выборов, Славомир Менцен от поддержки воздержался, объяснив это тем, что Навроцкий "имеет проблемы с надежностью".

Также Навроцкого поддержали и некоторые зарубежные политики, в том числе венгерский премьер Виктор Орбан.

Однако наибольшим успехом Навроцкого стала поддержка из Вашингтона: прием в Белом доме, визит в Польшу министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм и даже письмо от американских республиканцев к президенту Еврокомиссии, в котором обвиняют организаторов выборов в Польше в дискриминации оппозиции.

Впрочем, эффект от международной поддержки Навроцкого испорчен сутенерским скандалом.

И хотя, как показал первый тур, компромат не должен повлиять на "ядерный электорат", однако скандал может повлиять на колеблющихся избирателей.

Еще одна ошибка Навроцкого, которая может стоить ему голосов – поведение во время дебатов, где он положил в рот нечто похожее на запрещенное в Польше вещество снус. Хотя он сдал тест на наркотики и отчитался перед обществом.

Вернуть лидерство в социологических опросах Рафалу Тшасковскому помогли не только проблемы оппонента, но и по меньшей мере два личных успеха: активные дебаты на Youtube-канале Менцена, а также поддержка со стороны новоизбранного президента Румынии Никушора Дана.

А вообще голосование 1 июня обещает стать типичным выбором "меньшего зла": у Тшасковского делают акцент на том, что оппонент не достоин занимать пост президента с такой биографией, а у Навроцкого пытаются представить оппонента как "труса" и несамостоятельного политика.

Подробнее – в материале Юрия Панченко "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.