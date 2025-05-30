Трамп эмоционально обвинил Китай в нарушении договоренности о снижении тарифов

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая во время двусторонних торговых переговоров.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что до договоренности о снижении тарифов "Китай находился в серьезной экономической опасности" и там, "мягко говоря, начались "гражданские беспорядки".

"Я заключил быстрое соглашение с Китаем, чтобы спасти их от того, что, по моему мнению, могло быть очень плохой ситуацией, и я не хотел, чтобы это произошло", – подчеркнул он.

Но, утверждает президент США, "Китай, что, пожалуй, не является для некоторых неожиданностью, полностью нарушил соглашение с нами" (последние слова написаны большими буквами. – Ред.).

Трамп при этом не уточнил, как именно Китай не соблюдает соглашение с США, и не отметил, как на объявленное им нарушение ответит американская сторона.

Напомним, согласно договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".

Напомним, Дональд Трамп поднял тарифы на импорт из Китая до 145%, а Пекин своими ответными мерами повысил тарифы на американские товары до 125%.

За апрель экспорт из Китая в США обвалился на 21%, а от бизнеса начали раздаваться опасения об угрозе дефицита товаров и компонентов. Под конец апреля Трамп начал признавать, что беспрецедентные пошлины против Китая придется снизить.