Великобритания потратит дополнительные $2 миллиарда на жилье для военнослужащих
Великобритания потратит дополнительные 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на решение проблемы неудовлетворительного состояния жилья для военнослужащих вооруженных сил страны, что будет способствовать набору, содержанию и поддержанию морального духа.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Расходы будут включены в Стратегический оборонный обзор (SDR), 10-летний план трансформации британской обороны, заявило правительство в субботу. Ожидается, что SDR будет опубликован в понедельник.
Деньги пойдут на неотложный ремонт и техническое обслуживание, от ремонта котлов до борьбы с сыростью и плесенью в служебном жилье, а также на строительство нового жилья, заявили в правительстве.
В отчете парламентского комитета по вопросам обороны в декабре прошлого года был сделан вывод, что состояние жилья является "шокирующим" и может привести к тому, что военнослужащие уволятся из рядов Вооруженных сил.
"Слишком долго многие семьи военнослужащих жили в некачественных домах, но это правительство принимает решительные меры, чтобы исправить ужасное состояние военного жилья и гарантировать, что наши герои и их близкие будут жить в домах, которых они заслуживают", – сказал министр обороны Джон Гили.
Дополнительные средства означают, что более 7 миллиардов фунтов стерлингов будет потрачено на семейное жилье для военнослужащих и новостройки для одиноких военнослужащих в течение периода до 2029 года, сообщило правительство.
Как сообщалось, британские военные потратят более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,35 млрд) на искусственный интеллект и команду хакерских атак.
Напомним, в Североатлантическом альянсе выдвинули идею включить расходы на кибербезопасность и деятельность, связанную с охраной границ и побережья, в новый целевой показатель "околовоенных" расходов Альянса в размере 1,5% ВВП.