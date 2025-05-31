Британія витратить додаткові $2 мільярди на житло для військовослужбовців
Велика Британія витратить додаткові 1,5 мільярда фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на вирішення проблеми незадовільного стану житла для військовослужбовців збройних сил країни, що сприятиме набору, утриманню і підтримці морального духу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Витрати будуть включені до Стратегічного оборонного огляду (SDR), 10-річного плану трансформації британської оборони, заявив уряд у суботу. Очікується, що SDR буде опублікований в понеділок.
Гроші підуть на невідкладний ремонт і технічне обслуговування, від ремонту котлів до боротьби з вогкістю і цвіллю в службовому житлі, а також на будівництво нового житла, заявили в уряді.
У звіті парламентського комітету з питань оборони в грудні минулого року було зроблено висновок, що стан житла є "шокуючим" і може призвести до того, що військовослужбовці звільняться з лав Збройних сил.
"Занадто довго багато сімей військовослужбовців жили в неякісних будинках, але цей уряд вживає рішучих заходів, щоб виправити жахливий стан військового житла і гарантувати, що наші герої та їхні близькі житимуть у будинках, на які вони заслуговують", – сказав міністр оборони Джон Гілі.
Додаткові кошти означають, що понад 7 мільярдів фунтів стерлінгів буде витрачено на сімейне житло для військовослужбовців і новобудови для одиноких військовослужбовців протягом періоду до 2029 року, повідомив уряд.
Як повідомлялося, британські військові витратять понад 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,35 млрд) на штучний інтелект і команду хакерських атак.
Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі висунули ідею включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з охороною кордонів і узбережжя, до нового цільового показника "довколавійськових" витрат Альянсу в розмірі 1,5% ВВП.