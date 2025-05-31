Глава Пентагону поставив європейців за приклад союзникам в Азії через витрати на оборону

Міністр оборони США Піт Гегсет попередив, що загроза з боку Китаю є реальною і потенційно неминучою, і закликав союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні витрачати більше коштів на власні оборонні потреби, беручи приклад з Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Гегсет, вперше виступаючи на Шангрі-Ла Діалозі в Сінгапурі, головному азійському форумі для лідерів оборонних відомств, військових і дипломатів, підкреслив, що Індо-Тихоокеанський регіон є пріоритетом для адміністрації Трампа.

"Немає причин применшувати значення. Загроза, яку становить Китай, реальна, і вона може бути неминучою", – сказав Гегсет в одному з найгостріших своїх коментарів щодо комуністичної країни з моменту вступу на посаду в січні. Він додав, що будь-яка спроба Китаю завоювати Тайвань "призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону і всього світу", і повторив коментар Трампа про те, що Китай не вторгнеться на Тайвань під час його президентства.

Китай розглядає Тайвань як свою власну територію і пообіцяв "возз'єднатися" з демократичним і окремо керованим островом, за необхідності застосувавши силу. Він посилив військовий і політичний тиск, щоб відстоювати ці претензії, в тому числі збільшив інтенсивність військових ігор навколо Тайваню.

Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що лише народ острова може вирішувати своє майбутнє.

"Усім має бути зрозуміло, що Пекін, очевидно, готується до потенційного застосування військової сили для зміни балансу сил в Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказав Гегсет.

Але його коментарі щодо необхідності збільшення витрат союзників, швидше за все, викличуть здивування серед партнерів, навіть незважаючи на те, що, на думку експертів, Хегсет матиме відносно дружню аудиторію в Сінгапурі. Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь вирішив пропустити головний азійський форум з безпеки, і Пекін відправив лише академічну делегацію.

Раніше Гегсет критикував європейських союзників за те, що вони не витрачають більше коштів на власну оборону. У лютому, виступаючи на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, він застеріг Європу від ставлення до Америки як до "простака".

У п'ятницю, виступаючи з головною промовою на Діалозі Шангрі-Ла, президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Гегсет мав рацію, коли просив Європу збільшити власні оборонні витрати.

"Після деяких поїздок до Європи важко повірити, що я це кажу, але завдяки президенту Трампу азійські союзники повинні дивитися на країни Європи як на новий приклад", – сказав Гегсет.

"Члени НАТО зобов'язуються витрачати 5% свого ВВП на оборону, навіть Німеччина. Тому немає сенсу європейським країнам робити це, в той час як ключові союзники в Азії витрачають менше на оборону перед обличчям ще більш грізної загрози, не кажучи вже про Північну Корею", зазначив він.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав, що важливо, щоб Гегсет визнав, що європейські країни активізуються.

"Для мене це був, можливо, перший або один з перших разів, коли я почув, що адміністрація США визнала це відкрито", – сказав Брекельманс, посилаючись на коментарі Гегсета.

За даними ЗМІ, згідно з планом генсека НАТО Рютте, союзники зобов'яжуться до 2032 року витрачати 3,5% ВВП на основні видатки на оборону і додатково 1,5% ВВП на пов'язані з обороною видатки, такі як кібербезпека та інфраструктура.

Непублічно відомо, що Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону.

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