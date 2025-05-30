Макрон закликав Китай стримати КНДР від втягування у війну проти України

Президент Франції Емманюель Макрон попередив Китай про потенційне посилення присутності НАТО в Азії, якщо він не вживе додаткових заходів, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні проти України.

Про це Макрон сказав у виступі на безпековому саміті "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У своєму виступі Макрон назвав участь північнокорейських військ у війні Росії проти України "великим питанням для всіх нас".

"Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося в Південно-Східній Азії, він повинен запобігти залученню (військ Північної Кореї. – Ред.) у війні в Європі", – заявив французький лідер.

Він також попередив про ризик розповсюдження ядерної зброї та можливий розпад світового порядку, встановленого після Другої світової війни, додатково закликавши країни Азії бути незалежними як від США, так і від Китаю.

"Франція прихильна стратегічній автономії, свободі суверенітету. Ми захищаємо цей підхід для Європи та Індо-Тихоокеанського регіону", – заявив Макрон.

Наприкінці квітня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.

Згодом Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.

У США відреагували "стурбованістю", а в Євросоюзі назвали це "проявом відчаю з боку Росії".