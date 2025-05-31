В Париже ряд объектов еврейской общины облили краской

В ночь с пятницы на субботу неизвестные облили зеленой краской ряд объектов еврейской общины в центре Парижа.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Ночью с 30 на 31 мая две синагоги, мемориал жертвам Холокоста и кошерный ресторан "У Марианны" в центральной части Парижа облили зеленой краской.

Après la peinture rouge, la peinture verte. Cette fois, le geste est plus précis : mémorial de la Shoah, synagogues et restaurant « juif ». Après tout, ce n’est que du patrimoine. Et ça va sûrement sauver des vies. Les actes « militants », on sait où ça commence, pas où ça finit. pic.twitter.com/frKQV7CQq3 – Ariel Weil (@ArielWeilT) May 31, 2025

"Факты зафиксировали полицейские во время патрулирования около 5:15", – сообщили в полиции.

Средства видеофиксации возле мемориала свидетельствуют, что вандализм совершил неизвестный в черном около 4:45.

Министр внутренних дел Бруно Ретайо выразил возмущение поступком, отреагировали также ряд топ-чиновников городского самоуправления Парижа.

Напомним, осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль на многих зданиях Парижа нарисовали звезды Давида. Впоследствии в связи с инцидентом задержали граждан Молдовы, после чего один молдавский бизнесмен признался в причастности и утверждал, что акция была направлена не против еврейской общины, а для выражения поддержки.

Недавно в Швеции троих подростков признали виновными в нападении на офис израильской компании.