У Парижі низку об’єктів єврейської громади облили фарбою

У ніч з п’ятниці на суботу невідомі облили зеленою фарбою низку об’єктів єврейської громади у центрі Парижа.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Вночі з 30 на 31 травня дві синагоги, меморіал жертвам Голокосту та кошерний ресторан "У Маріанни" у центральній частині Парижа облили зеленою фарбою.

Après la peinture rouge, la peinture verte. Cette fois, le geste est plus précis : mémorial de la Shoah, synagogues et restaurant « juif ». Après tout, ce n’est que du patrimoine. Et ça va sûrement sauver des vies. Les actes « militants », on sait où ça commence, pas où ça finit. pic.twitter.com/frKQV7CQq3