У Парижі низку об’єктів єврейської громади облили фарбою

У ніч з п’ятниці на суботу невідомі облили зеленою фарбою низку об’єктів єврейської громади у центрі Парижа.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Вночі з 30 на 31 травня дві синагоги, меморіал жертвам Голокосту та кошерний ресторан "У Маріанни" у центральній частині Парижа облили зеленою фарбою.

Après la peinture rouge, la peinture verte. Cette fois, le geste est plus précis : mémorial de la Shoah, synagogues et restaurant « juif ». Après tout, ce n’est que du patrimoine. Et ça va sûrement sauver des vies. Les actes « militants », on sait où ça commence, pas où ça finit. pic.twitter.com/frKQV7CQq3 – Ariel Weil (@ArielWeilT) May 31, 2025

"Факти зафіксували поліцейські під час патрулювання близько 5:15", – повідомили у поліції.

Засоби відеофіксації біля меморіалу свідчать, що вандалізм скоїв невідомий у чорному близько 4:45.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо висловив обурення вчинком, відреагували також низка топпосадовців міського самоврядування Парижа.

Нагадаємо, восени 2023 року після нападу ХАМАС на Ізраїль на багатьох будівлях Парижа намалювали зірки Давида. Згодом у зв'язку з інцидентом затримали громадян Молдови, після чого один молдавський бізнесмен зізнався у причетності і стверджував, що акція була спрямована не проти єврейської громади, а для висловлення підтримки.

Нещодавно у Швеції трьох підлітків визнали винними у нападі на офіс ізраїльської компанії.