Молдовский бизнесмен признался, что устроил акцию со звездами Давида на домах в Париже

Молдовский бизнесмен Анатолий Призенко признался в своей причастности к акции с нанесением звезд Давида на здания в Париже и пригороде.

Об этом он сказал в эфире BFMTV, сообщает "Европейская правда".

48-летний бизнесмен утверждает, что его целью было показать поддержку евреям Франции и Европы после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Эта акция была организована в поддержку евреев, живущих во Франции и за рубежом, которые не имеют никакого отношения к тому, что сейчас происходит", – сказал он.

По словам мужчины, он "шокирован" тем, что "политики и средства массовой информации во Франции интерпретировали это как антисемитский акт".

"Я не думал, что смогу напугать французов этими простыми символами", – отметил Призенко.

Он утверждает, что акция проводилась совместно с европейским еврейским сообществом "Щит Давида", однако телеканал до сих пор не смог подтвердить существование такой организации.

Призенко добавил, что оплатил соответствующую работу двум молдовским мигрантам по запросу неназванного заказчика.

По его словам, лиц, которые наносили изображение звезд Давида, было только двое, а заплаченная им сумма "была не очень большой".

Напомним, 3 ноября в Париже поймали молдовскую пару, мужчину и женщину около 30 лет, которые посреди ночи наносили изображения звезды Давида на фасадах зданий.

Ранее стало известно, что французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоит Россия.

После 7 октября, с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль, во Франции зафиксировали 887 событий и инцидентов антисемитского характера, в связи с которыми задержали более 400 человек.