Байден надеется, что победит рак

46-й президент США Джо Байден оптимистично оценил шансы на излечение от агрессивной формы рака, который у него обнаружили ранее в мае.

Об этом он сказал журналистам в городе Нью-Касл штата Делавэр в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Байден в Нью-Касле выступил с речью на ежегодной церемонии памяти погибших в войнах в Мемориальном парке ветеранов. Это стало его первым публичным появлением после объявления о раке.

Журналистам он сказал, что "чувствует себя хорошо", а в его окружении "все очень оптимистично настроены" относительно диагноза.

"Мы надеемся, что сможем победить эту болезнь", – добавил Байден.

Он также сообщил, что уже начал лечение, которое "сводится к приему таблеток".

Как известно, у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях. В заявлении офиса Байдена говорилось, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).

Трамп отреагировал на информацию об обнаруженном раке у Байдена и пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.