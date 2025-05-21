У Байдена опровергли подозрения о сокрытии рака экс-президента

Бывший американский президент Джо Байден никогда ранее не имел диагноза рака простаты.

Об этом заявил его пресс-секретарь Крис Мигер, опровергнув предположения о том, что болезнь была скрыта, цитирует The New York Times, пишет "Европейская правда".

Мигер заявил, что Байден никогда ранее не имел диагноза рака простаты на фоне слухов о том, что болезнь могла быть скрыта.

Он также сообщил, что последний известный тест на простат-специфический антиген (ПСА), самый распространенный метод диагностики рака простаты, Байдену провели в 2014 году – тогда ему было 71 или 72 года.

Соратники 82-летнего Байдена и медицинские эксперты ссылаются на рекомендации, которые не советуют проводить обследование на ПСА мужчинам старше 70 лет. Эти рекомендации несколько отличаются в разных медицинских организациях, но врачи в целом сходятся во мнении, что пожилые мужчины не должны автоматически проходить обследование на рак простаты.

Как пишет газета, некоторые мужчины старше 70 лет решают пройти обследование, несмотря на рекомендации. В частности, действующий американский президент – 78-летний Дональд Трамп – регулярно проходил обследование на рак простаты, как свидетельствуют его медицинские записи.

Медицинский отчет Трампа по результатам обследования в прошлом месяце показал, что уровень ПСА у него в норме.

Как известно, у Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях. В заявлении офиса Байдена говорилось, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).

Трамп отреагировал на информацию об обнаруженном раке у Байдена и пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.