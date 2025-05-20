Трамп удивлен, что о раке у Байдена не стало известно раньше

Президент США Дональд Трамп выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника Джо Байдена не стало известно раньше.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит Politico.

Когда журналисты спросили Трампа о раке у Байдена, тот ответил, что "это очень печально", однако затем быстро перешел к комментариям об умственных способностях своего предшественника.

"Я думаю, что это очень печально. Я удивлен, что об этом не сообщили общественности гораздо раньше, потому что до 9 стадии проходит много времени", – сказал Трамп, имея в виду „шкалу Глисона", используемую для характеристики рака простаты.

Затем он высказал предположение, что врачи, которые дали Байдену положительное заключение о состоянии его когнитивных способностей, пропустили ранние признаки рака.

"Я думаю, что если вы посмотрите, то это тот самый врач, который сказал, что Джо когнитивно в порядке, что с ним все в порядке. Если это тот самый врач, который сказал, что все в порядке, то это печальный случай", – добавил Трамп.

Как известно, Байдену диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях.

В заявлении офиса Байдена говорилось, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию об обнаруженном раке у Байдена и пожелал ему скорейшего выздоровления.