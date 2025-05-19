Трамп отреагировал на сообщение о раке у Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию об обнаруженном раке у его предшественника Джо Байдена, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Как отметил американский президент, он и его жена Мелания "с грустью узнали о недавнем диагнозе Байдена".

"Выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (бывшей первой леди. – Ред.) и их семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления", – отметил Трамп.

Как известно, Байдену диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях.

В заявлении офиса Байдена говорится, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).

Недавно сообщалось, что в книге двух журналистов из CNN и Axois под названием "Первородный грех" говорилось о том, что в 2023 и 2024 годах физическое состояние Байдена ухудшилось настолько, что его советники в частном порядке обсуждали возможность использования кресла колесного в случае его переизбрания.