Орбан жалуется, что Зеленский хочет "дружественного к Украине правительства" в Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время заседания парламента в понедельник заявил, что Владимир Зеленский хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине" правительство, но этого не произойдет.

Слова Орбана приводит спикер венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Венгрии сказал во время дискуссии в парламенте, что Украина достигла соглашения с Брюсселем об "ускорении ее вступления в ЕС" и теперь ожидает, что Венгрия одобрит его.

"Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное к Украине. Те, кто являются агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского", – считает Орбан.

Он добавил, что эти ожидания не оправдаются.

"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать венграм, как они должны реализовывать свое законное право на суверенитет", – заявил он, в очередной раз повторив, что вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии.

Попутно Орбан призвал венгров высказать свое мнение о вступлении Украины во время голосования на „национальных консультациях".

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути встало венгерское вето.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры имеют право высказаться по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

В минувшие выходные Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан обменялись критическими заявлениями на эту тему