Зеленский о позиции Венгрии по Украине в ЕС: попытка манипулировать всей Европой

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию первых кластеров в процессе переговоров о вступлении в ЕС, но необходимо политическое решение в самой Европе.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой в Праге, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Чехия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и добавил, что наша страна фактически прошла первые этапы переговоров.

"Мы готовы в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах. Нужно политическое решение в самой Европе", – подчеркнул он.

"Решение, которое должна принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой", – добавил Зеленский, очевидно, имея в виду позицию Венгрии по блокированию открытия первого кластера в переговорах с ЕС.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути встало венгерское вето.

Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры имеют право высказаться по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

В минувшие выходные Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан обменялись критическими заявлениями на эту тему.