Зеленський про позицію Угорщини щодо України в ЄС: спроба маніпулювати всією Європою

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття перших кластерів у процесі переговорів про вступ до ЄС, але потрібне політичне рішення в самій Європі.

Про це він сказав на пресконференції з прем'єром Чехії Петром Фіалою у Празі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Чехія підтримує вступ України в Євросоюз і додав, що наша країна фактично пройшла перші етапи перемовин.

"Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі", – наголосив він.

"Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою", – додав Зеленський, очевидно, маючи на увазі позицію Угорщини щодо блокування відкриття першого кластера у перемовинах з ЄС.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці мають право висловитися з питання прискореного вступу України до ЄС".

Минулими вихідними Зеленський і прем'єр Угорщини Віктор Орбан обмінялися взаємно критичними заявами на цю тему.