Еврокомиссия определилась со стратегией на "тарифных" переговорах с США

Европейская комиссия в среду, 30 апреля, представила странам ЕС позиции для переговоров с администрацией Дональда Трампа о торговле и введенных США тарифах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Переговорная позиция, сформированная Еврокомиссией, содержит как перечень потенциальных уступок в сторону американской администрации, так и перечень товаров, на которые будут наложены тарифы ЕС в случае провала переговоров.

Среди прочего, в Евросоюзе готовы увеличить инвестиции в энергетику и ослабить отдельные нормы ЕС, предлагают обнулить пошлины на промышленные товары и снизить – на импортные автомобили.

Сотрудничество по торговым барьерам и перепроизводству Китая – еще одна сфера, где Брюссель видит возможности для сотрудничества с Вашингтоном, добавляет Politico.

Вместе с тем, ЕС работает и над ответом на 25-процентные пошлины на автомобили и 10-процентный тариф, который по-прежнему применяется к товарам ЕС.

В своем предложении Еврокомиссия решила придерживаться более классических мер, чтобы не обострять торговые напряжения с администрацией Трампа, и, например, избежала мер против американских технологических компаний.

Это может не понравиться всем странам ЕС – в частности Франции и Бельгии, которые давят на Европейскую комиссию, чтобы она использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства, пишет Politico.

Ранее в апреле Дональд Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.