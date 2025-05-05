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Европейское оборонное агентство впервые возглавит генерал

Новости — Понедельник, 5 мая 2025, 20:15 — Мария Емец

В ЕС определились с новым руководителем Европейского оборонного агентства – его впервые возглавит военный высокого ранга, генерал Андре Денк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, а также пресс-служба агентства.

5 мая страны ЕС по рекомендации Каллас согласовали назначение немецкого генерала Андре Денка на должность главы Европейского оборонного агентства. Его срок полномочий официально начнется с 16 мая.

Как отмечается, он станет первым в истории агентства военным с высшим званием на этой должности.

Кая Каллас отметила, что Денк обладает всеми необходимыми для этого профессиональными качествами и глубоким пониманием оборонных потребностей Европы.

"В условиях, когда под нашими границами идет война и перед всем ЕС возникают гибридные угрозы, работа ЕОА по развитию совместных военных возможностей и стимулированию инноваций в оборонной промышленности – важнее, чем когда-либо", – отметила она.

Андре Денк до этого был заместителем главы агентства с февраля 2023 года и в частности возглавлял усилия по совместной покупке странами ЕС 155-мм боеприпасов для Украины.

Европейское оборонное агентство существует с 2004 года. Его правление состоит из министров обороны стран-членов, которые встречаются два раза в год. Председательствуют на заседаниях его руководитель и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Напомним, Еврокомиссия инвестирует почти 1 млрд евро в рамках Европейского оборонного фонда (ЕОФ) для создания мощной и инновационной оборонной промышленности в Европе. В проектах впервые смогут участвовать украинские оборонные предприятия.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС готов увеличить военную помощь Украине, если миротворческие попытки Трампа закончатся ничем.

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