Европейское оборонное агентство впервые возглавит генерал

В ЕС определились с новым руководителем Европейского оборонного агентства – его впервые возглавит военный высокого ранга, генерал Андре Денк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, а также пресс-служба агентства.

5 мая страны ЕС по рекомендации Каллас согласовали назначение немецкого генерала Андре Денка на должность главы Европейского оборонного агентства. Его срок полномочий официально начнется с 16 мая.

I am glad to appoint General André Denk as Chief Executive of @EUDefenceAgency.



The agency's role in developing joint military capabilities and driving innovation is more crucial than ever.



General Denk’s leadership will be a real asset.

I look forward to our work together. pic.twitter.com/HZsG2GC4LD