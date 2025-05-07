В Ватикане стартует конклав кардиналов для выборов нового Папы

Римско-католические кардиналы в среду начнут работу по избранию нового Папы, закрывшись от мира, пока не выберут человека, который, как они надеются, сможет объединить разнообразную, но разделенную церковь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По традиции, уходящей корнями в средневековье, кардиналы после публичной мессы в базилике Святого Петра соберутся в Сикстинской капелле Ватикана и начнут тайный конклав для избрания преемника Папы Франциска, скончавшегося в прошлом месяце.

На протяжении веков ни один Папа не избирался в первый день конклава, поэтому голосование может продолжаться несколько дней, прежде чем один из кардиналов в красных шляпах получит необходимое большинство в две трети голосов, чтобы стать 267-м понтификом.

В среду будет проведено только одно голосование. После этого кардиналы могут голосовать до четырех раз в день. Черный дым из дымохода на крыше часовни будет означать, что голосование не дало результата, а белый дым и звон колоколов будут сигнализировать, что церковь, насчитывающая 1,4 миллиарда членов, имеет нового лидера.

В последние дни кардиналы высказали разные мнения относительно того, чего они ожидают от следующего понтифика.

Одни призвали к продолжению курса Франциска на большую открытость и реформы, другие же заявили, что хотят повернуть время вспять и вернуться к старым традициям. Многие выразили желание видеть более предсказуемого и взвешенного понтифика.

Рекордное количество кардиналов – 133 из 70 стран – войдут в Сикстинскую капеллу, что на 18 больше, чем во время последнего конклава в 2013 году, когда было 115 кардиналов из 48 стран. Такой рост отражает усилия Франциска расширить влияние Церкви на отдаленные регионы, где проживает мало католиков.

Явного фаворита пока нет, хотя итальянский кардинал Пьетро Паролин и филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле считаются лидерами.

Однако, если быстро станет очевидно, что ни один из них не может победить, голоса, вероятно, перейдут к другим претендентам, а избиратели, возможно, объединятся по географическому принципу, доктринальному родству или общему языку.

Среди других потенциальных кандидатов – Жан-Марк Авелин из Франции, Петер Эрдо из Венгрии, Роберт Превост из США и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии.

Как и в средневековые времена, кардиналам будет запрещено общаться с посторонними лицами во время конклава, а Ватикан принял высокотехнологичные меры для обеспечения тайны, включая устройства для глушения, чтобы предотвратить прослушивание.

Средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла чуть более трех дней, и ни один из них не длился более пяти дней. Конклав 2013 года длился всего два дня.

На этот раз кардиналы стремятся быстро завершить процесс, чтобы не создать впечатление, что они разделены или что Церковь утратила курс.

Около 80% кардиналов, которые в среду войдут в Сикстинскую капеллу, были назначены Франциском, что увеличивает вероятность того, что его преемник каким-то образом продолжит его прогрессивную политику, несмотря на сильное сопротивление традиционалистов.

Среди вопросов, которые они будут рассматривать, будет то, следует ли им искать Папу из южного полушария, где растет количество верующих, как они сделали в 2013 году с аргентинцем Франциском, вернуть власть Европе или даже избрать первого Папу из США.

Дата конклава была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля.

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