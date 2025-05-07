У Ватикані стартує конклав кардиналів для виборів нового Папи

Римо-католицькі кардинали в середу розпочнуть роботу з обрання нового Папи, закрившись від світу, доки не оберуть людину, яка, як вони сподіваються, зможе об'єднати різноманітну, але розділену церкву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За традицією, що сягає середньовіччя, кардинали після публічної меси в базиліці Святого Петра зберуться у Сикстинській капелі Ватикану і почнуть таємний конклав для обрання наступника Папи Франциска, який помер минулого місяця.

Протягом століть жоден Папа не обирався в перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів, перш ніж один із кардиналів у червоних капелюхах отримає необхідну більшість голосів у дві третини, щоб стати 267-м понтифіком.

У середу буде проведено лише одне голосування. Після цього кардинали можуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим з димаря на даху каплиці означатиме, що голосування не дало результату, а білий дим і дзвін дзвонів сигналізуватимуть, що церква, яка налічує 1,4 мільярда членів, має нового лідера.

Вплив Папи виходить далеко за межі Католицької церкви, і з ним не може зрівнятися жоден інший світовий лідер.

Останніми днями кардинали висловили різні думки щодо того, чого вони очікують від наступного понтифіка.

Одні закликали до продовження курсу Франциска на більшу відкритість і реформи, інші ж заявили, що хочуть повернути час назад і повернутися до старих традицій. Багато хто висловив бажання бачити більш передбачуваного і виваженого понтифіка.

Рекордна кількість кардиналів – 133 з 70 країн – увійде до Сикстинської капели, що на 18 більше, ніж під час останнього конклаву в 2013 році, коли було 115 кардиналів з 48 країн. Таке зростання відображає зусилля Франциска розширити вплив Церкви на віддалені регіони, де проживає мало католиків.

Явного фаворита поки що немає, хоча італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле вважаються лідерами.

Однак, якщо швидко стане очевидно, що жоден з них не може перемогти, голоси, ймовірно, перейдуть до інших претендентів, а виборці, можливо, об'єднаються за географічним принципом, доктринальною спорідненістю або спільною мовою.

Серед інших потенційних кандидатів – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.

Як і в середньовічні часи, кардиналам буде заборонено спілкуватися з сторонніми особами під час конклаву, а Ватикан вжив високотехнологічних заходів для забезпечення таємниці, включаючи пристрої для глушіння, щоб запобігти прослуховуванню.

Середня тривалість останніх 10 конклавів становила трохи більш як три дні, і жоден з них не тривав більше ніж п'ять днів. Конклав 2013 року тривав лише два дні.

Цього разу кардинали прагнуть швидко завершити процес, щоб не створити враження, що вони розділені або що Церква втратила курс.

Близько 80% кардиналів, які в середу увійдуть до Сикстинської капели, були призначені Франциском, що збільшує ймовірність того, що його наступник якимось чином продовжить його прогресивну політику, незважаючи на сильний опір традиціоналістів.

Серед питань, які вони розглядатимуть, буде те, чи слід їм шукати Папу з південної півкулі, де зростає кількість вірян, як вони зробили в 2013 році з аргентинцем Франциском, чи повернути владу Європі, чи навіть обрати першого Папу з США.

Дата конклаву була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.

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