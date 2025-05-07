Разведка Британии: РФ грозит рост бюджетного дефицита из-за падения цен на нефть

В разведке Великобритании заявили, что резкое снижение цен на нефть ставит под угрозу способность России профинансировать запланированный бюджет на 2025 год.

Об этом говорится в анализе от 7 мая, пишет "Европейская правда".

Как отмечает разведка Британии, из-за ухудшения ценовых ожиданий Министерство финансов РФ снизило прогнозируемые доходы от нефти и газа на 25% – с 10,94 трлн до 8,32 трлн рублей (с $135 до $103 млрд).

В то же время ожидаемый бюджетный дефицит вырос в три раза – с 0,5% до 1,7% ВВП.

Несмотря на это, как пишут разведчики, Россия продолжает отдавать приоритет высоким военным расходам в ущерб экономической стабильности.

В частности, там обратили внимание на то, что российские власти увеличили прогноз государственных расходов на 2025 год еще на 830 млрд рублей (около $10,2 млрд).

Как пишет разведка Британии, в случае сохранения низких цен на нефть Москва, вероятно, будет вынуждена еще больше использовать финансовые резервы для поддержки правительственных расходов.

Недавно британская разведка отметила тенденцию дальнейшего роста числа потерь российских сил в войне против Украины в 2025 году.

Также разведка рассказывала, как Россия вербует иностранцев в ряды своих вооруженных сил для участия в развязанной ею войне против Украины.