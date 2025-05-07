Мерц перед разговором с Трампом покритиковал чиновников США за реверансы ультраправым

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в четверг провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

"Мы еще не знакомы лично", – сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

Как отметил новый немецкий канцлер, они с Трампом встретятся не позднее чем на саммите НАТО в Гааге в конце июня, "возможно, даже раньше".

"Мы будем открыто разговаривать друг с другом", – отметил он.

Мерц пообещал выразить немецкую позицию, которая является также позицией Европы.

"Как европейцам, нам есть что предложить; вместе мы даже больше, чем Соединенные Штаты Америки. Количество потребителей в ЕС больше, чем в США и Канаде вместе взятых. Мы можем что-то сделать, мы едины, по крайней мере в основном", – продолжил Мерц.

При этом он раскритиковал голоса из некоторых частей правительства США, которые поддержали ультраправую "Альтернативу для Германии" во время федеральной избирательной кампании и недавно раскритиковали классификацию партии как правоэкстремистской Федеральным ведомством по охране конституции. Это были "абсурдные замечания в отношении Федеративной Республики Германия", сказал Мерц.

"У меня всегда было ощущение, что Америка способна очень четко различать экстремистские партии и партии политического центра", – отметил он.

"Я не вмешивался в американскую предвыборную кампанию и не становился односторонне на сторону той или иной партии", – сказал Мерц.

Поэтому он призвал американское правительство оставить внутреннюю политику Германии внутренней политикой и в основном воздерживаться от партийных политических соображений.

Напомним, Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. После этого он принял присягу в резиденции президента Германии.

В пятницу, 9 мая, Мерца ожидают в Брюсселе, где он встретится с президентом Европейского совета и главой Европейской комиссии.

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