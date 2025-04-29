США потеряли истребитель после того, как он упал с авианосца в Красное море

Американские военные потеряли истребитель в Красном море: самолет F/A-18E упал в море с авианосца.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ВМС США.

Истребитель F/A-18E буксировался на борту авианосца USS Harry S. Truman, когда он выпал за борт, сообщили в ВМС. Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента.

"F/A-18E буксировался в ангаре, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксирный трактор упали за борт. Матросы, которые буксировали самолет, приняли немедленные меры, чтобы отойти от самолета до того, как он упал за борт", – говорится в сообщении.

По данным ВМС США, один моряк получил легкие ранения.

В ВМС США заверили, что авианосная ударная группа USS Harry S. Truman и авианосная эскадрилья остаются полностью боеспособными после инцидента.

По данным ВМС, истребитель этого типа стоит почти 70 миллионов долларов.

Авианосец USS Harry S. Truman уже несколько месяцев находится на Ближнем Востоке и в последнее время участвует в интенсивных военных операциях против боевиков-хуситов в Йемене.

28 апреля США ввели санкции против трех судов по обвинениям в поставках нефтепродуктов хуситам.

Хуситы с осени 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в регионе Красного моря, которые обвиняют в поддержке Израиля – в знак протеста против его военной операции в Газе.

В последние недели администрация США усилила военную кампанию против хуситов, увеличив количество ударов по их позициям в Йемене.

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне усиления кампании бомбардировок против боевиков-хуситов в Йемене.