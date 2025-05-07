Лукашенко "до 9 мая" помиловал 42 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 42 человека, осужденных по "экстремистским" статьям.

Об этом сообщает Zerkalo.io, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе Лукашенко объявили, что тот "в преддверии празднования Дня Победы" 9 мая помиловал 42 осужденных за "преступления экстремистской направленности", и что они "признали вину и раскаялись".

Среди помилованных – 18 женщин и 24 мужчины, десять человек – старше 50 лет, тринадцать имеют хронические заболевания.

Это первое помилование в 2025 году и седьмое – с июня 2024 года. Последний перед этим случай был в декабре 2024 года.

9 января суд в Беларуси приговорил к четырем годам заключения сотрудника представительства Европейского Союза в стране Николая Хилу.

В конце апреля в Беларуси отпустили на свободу американского гражданина, которого обвинили в подготовке покушения на Лукашенко.

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