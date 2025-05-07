Среди гостей торжеств в Москве к 9 мая будет небольшая группа депутатов Европарламента, в частности два члена немецкого Альянса Сары Вагенкнехт.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Соратники Вагенкнехт, евродепутаты Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург заявили, что будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 9 мая и что с ними едут еще трое евродепутатов – из Чехии, Словакии и Кипра.

В Москве они собираются встретиться с членами российской Госдумы и другими представителями политической и культурной сферы.

Своим мотивом они назвали "преодолеть нарастающую спираль конфронтации и эскалации в Европе".

Фирмених и фон дер Шуленбург утверждают, что после этого планируют поехать в Киев и контактировали по этому поводу с посольством Украины.

Рут Фирмених называют человеком из близкого окружения Сары Вагенкнехт, она работала с ней с 2004 года.

Сама Сара Вагенкнехт на вопрос о поездке однопартийцев в Москву ответила, что не видит в этом ничего скандального.

"Они едут в Москву, чтобы возложить венок к памятнику неизвестному солдату к 80-летию освобождения. Не знаю, что можно сказать против этого. Они не будут участвовать в военном параде или подобных государственных мероприятиях", – сказала политик.

В феврале Вагенкнехт отказалась отвечать на вопрос, рада ли она тому, что Украина все еще существует как государство, несмотря на три года полномасштабной войны и многочисленные потери.

Также она заявляла, что немецкая промышленность – как и европейская в целом – "не имеет шансов" без дешевых энергоресурсов из России.