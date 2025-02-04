Немецкая "подруга Путина" Сара Вагенкнехт, которая возглавляет леворадикальную партию своего имени, утверждает, что немецкая промышленность – как и в целом европейская – не имеют никаких шансов без дешевых энергоресурсов из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в подкасте Politico.

Вагенкнехт утверждает, что Германии необходимо возобновить поставки российского природного газа для того, чтобы поднять на ноги экономику страны.

"Реальность проста: немецкая промышленность не имеет никаких шансов без доступа к российскому сырью и энергоносителям. Она терпит крах, как и европейская промышленность", – сказала Вагенкнехт.

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"Хотя правильно, что мы не должны зависеть от России, не менее опасно быть зависимыми от США, как мы сейчас", – добавила она.

Вагенкнехт отметила, что замена зависимости от российского газа на зависимость от гораздо более дорогого американского газа позволила президенту США Дональду Трампу прибегать к шантажу.

В вопросе энергоресурсов и необходимости возобновления их поставок из России Вагенкнехт имеет такие же взгляды, как немецкие ультраправые. В частности, лидер "Альтернативы для Германии" обещала, что в случае прихода к власти работа газопровода "Северный поток" будет возобновлена.

Между тем, накануне этой зимы министр энергетики и экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что страна преодолела недостаток российского газа.

В то же время, цены на газ в Германии сейчас выше, чем были до полномасштабной войны в Украине, и право– и левопопулисты используют этот факт в своей предвыборной кампании.

Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.