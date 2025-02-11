Немецкая "подруга Путина" отказалась говорить, что радуется существованию Украины

Лидер немецкой пророссийской и крайне левой партии Альянс Сары Вагенкнехт отказалась отвечать на вопрос, радуется ли она тому, что Украина все еще существует как государство, несмотря на три года полномасштабной войны и многочисленные потери.

Об этом Сара Вагенкнехт говорила в интервью ютюберу Тило Юнгу, сообщает "Европейская правда".

Юнг спросил у Вагенкнехт, не лучше ли то, что война в Украине длится три года, но украинское государство до сих пор существует, чем если бы Россия победила в блиц-криге за одну неделю.

Он несколько раз задал Вагенкнехт вопрос следующего содержания: "Сара, радуешься ли ты тому, что, несмотря на такую ужасную ситуацию, Украина все еще существует через три года?".

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Вагенкнехт сначала назвала это "смелым утверждением", а затем обвинила Юнга в том, что он задал неправильный вопрос.

"Я не радуюсь (существованию Украины. – Ред.) из-за цены, потому что цена абсурдна, и платить эту цену не было необходимо. Не было необходимости в том, чтобы погиб миллион людей, чтобы Украина все еще существовала", – сказала она.

Она также отвечала, что была бы рада, "если бы Украина закончила эту войну раньше. И тогда бы она все еще существовала".

Вагенкнехт неоднократно упоминала о миллионе смертей, которые, по ее словам, можно было бы предотвратить без войны или при условии быстрого мирного соглашения. При этом, по ее мнению, Украина могла бы существовать в границах 2022 года, если бы заключила мирное соглашение в начале полномасштабного вторжения.

Когда ее спросили, должна ли Украина сдаться, Вагенкнехт ответила: "Чтобы заключить соглашение, нужны две стороны".

Вагенкнехт также сказала, что "конечно не хочет, чтобы Украина исчезла".

Недавно Вагенкнехт заявила, что немецкая промышленность – как и в целом европейская – не имеют никаких шансов без дешевых энергоресурсов из России.

Также Альянс Сары Вагенкнехт выразил возмущение тем, что его не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.