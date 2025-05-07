Серед гостей урочистостей у Москві до 9 травня буде невелика група депутатів Європарламенту, зокрема двоє членів німецького Альянсу Сари Вагенкнехт.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Соратники Вагенкнехт, євродепутати Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург заявили, що будуть брати участь в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня та що з ними їдуть ще троє євродепутатів – з Чехії, Словаччини та Кіпру.

У Москві вони збираються зустрічатися з членами російської Держдуми та іншими представниками політичної і культурної сфери.

Своїм мотивом вони назвали "подолати все більшу спіраль конфронтації та ескалації у Європі".

Фірменіх і фон дер Шуленбург стверджують, що після того планують їхати до Києва та контактували з цього приводу з посольством України.

Рут Фірменіх називають людиною із близького оточення Сари Вагенкнехт, вона працювала з нею з 2004 року.

Сама Сара Вагенкнехт на запитання щодо поїздки однопартійців до Москви сказала, що не бачить у цьому нічого скандального.

"Вони їдуть до Москви покласти вінок до пам’ятника невідомому солдату до 80-ї річниці звільнення. Не знаю, що можна сказати проти цього. Вони не будуть брати участі у військовому параді чи подібних державних подіях", – сказала політикиня.

У лютому Вагенкнехт відмовилася відповідати на запитання, чи радіє вона тому, що Україна все ще існує як держава, незважаючи на три роки повномасштабної війни та численні втрати.

Також вона заявляла, що німецька промисловість – як і загалом європейська – "не мають шансів" без дешевих енергоресурсів з Росії.