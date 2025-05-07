В программе визита Фицо в Москву нет упоминания об участии в параде

В Словакии обнародовали программу визита премьера Роберта Фицо в Москву, в ней нет упоминания об участии Фицо в параде на Красной площади.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Днем 7 мая на Facebook-странице правительства Словакии опубликовали программу визита Роберта Фицо в Москву.

Первым пунктом в ней указано возложение венка к могиле неизвестного солдата у Кремля. Далее приведен перечень запланированных двусторонних встреч – с правителем России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Бразилии Лулой да Сильва и генсеком Коммунистической партии Китая То Ламом.

Упоминаний об участии Фицо в параде на Красной площади нет.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.

Вучич уже прибыл в российскую столицу – с вынужденной остановкой в Баку из-за воздушной тревоги в России.

Кроме того, в Москву направляется небольшая группа депутатов Европарламента.